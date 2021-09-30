"التربية و"كويكا" توقعان اتفاقية تعاون لتحسين جودة التعليم في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها أ.د. مروان عورتاني، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ممثلة بمديرها القُطري في فلسطين د. يوسين شن، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون؛ لتنفيذ مشروع ثنائي؛ لتحسين جودة التعليم فيدولة فلسطين"؛ بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، إذ سيتم تنفيذ المشروع من جانب منظمة (يونيسف) على مدار الأعوام 2021-2025.ويهدف هذا المشروع النوعي إلى تحسين جودة التعليم للإناث والذكور في التعليم ما قبل الأساسي والأساسي في المناطق النائية والمستهدفة؛ حيث سيستفيد منه أكثر من 600 مدرسة (100 مدرسة للمياه والصرف الصحي والنظافة و 500 مدرسة للتعليمعلى التوالي) ويقدر إجمالي عدد المستفيدين بـ 50،000 من الطلبة، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية.وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار تعزيز التعليم وتجويد مخرجاته في كافة المناطق، وبما يتقاطع مع توجهات الوزارة وخططها الرامية إلى توفير تعليم نوعي للطلبة والأطفال؛ خاصة في المناطق التي تحتاج إلى إسناد ودعم بشكل دائم، مثمناً روح الشراكة مع الوكالة الكورية ودعمها للقطاع التعليمي منذ أعوام وحرصها على خدمة التعليم الفلسطيني وتطويره.بدوره، أشاد شن بالتعاون بين الوكالة والوزارة، لافتاً إلى استعداد "كويكا" الدائم لدعم قطاع التعليم في فلسطين، إذ دعمت "كويكا" هذا القطاع الحيوي في عديد المجالات التربوية والتعليمية والتعلمية.وحضر مراسم التوقيع؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد للأبنية واللوازم أيوب عليان، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية ليلى صبيح، ومن جانب كويكا؛ نائب مدير الوكالةجوانغهان سو، ومديرة المشاريع مروى نتشة، ومسؤولة التعليم في اليونيسف بانجي شامدميمبا.