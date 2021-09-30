شؤون فلسطينية

"الغرفة المشتركة": تغول الاحتلال على أبناء شعبنا الآمنين سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص

"الغرفة المشتركة": تغول الاحتلال على أبناء شعبنا الآمنين سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تطورات الأحداث المتلاحقة في فلسطين، واستمرار الجرائم الإسرائيلية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تتابع قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين، ومحاولة قيادة العدو فرض وقائع على الأرض، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وقتل الأبرياء بدم بارد، وإننا إذ ننعى جميع شهداء شعبنا على مدار الأيام الأخيرة في القدس والضفة وغزة، فإننا نحذر الاحتلال المجرم بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هي تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء، وإن تغول العدو على أبناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص، ولتعلم قيادة الاحتلال بأن الغرفة المشتركة تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع، الأمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته كاملاً.

نحيي جماهير شعبنا ومجاهدينا الأبطال في الضفة والقدس وغزة الذين يسطرون صفحاتٍ مشرفةً في مقارعة الاحتلال بشتى الوسائل، ونعاهد أبناء شعبنا بأننا سنبقى كما عهدونا سيفاً ودرعاً لهم، وألا نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم أو التغول عليهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته وضريبة احتلاله وعدوانه.

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