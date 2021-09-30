شؤون فلسطينية

رام الله: أحكام بالحبس 3سنوات وغرامة مالية 5000 دينار لمدانين بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله: أحكام بالحبس 3سنوات وغرامة مالية 5000 دينار لمدانين بتهمة بيع مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بعضوية القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ف،ع) عن تهمة بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني وعن التهمة الثانية هي إدخال منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفي شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية إلى دولة فلسطين سنداً لأحكام المادتين 2/10 و12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر، وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس ثلاثة سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني ، وإتلاف البضاعة المضبوطة على نفقة المدان.

وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (م،ا) بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار أدرني.

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذة وضحة عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: إفشال عملية تصنيع وتسويق &#34;سائل جلي&#34; مزور

قلقيلية: إفشال عملية تصنيع وتسويق "سائل جلي" مزور

&#34;التربية و&#34;كويكا&#34; توقعان اتفاقية تعاون لتحسين جودة التعليم في فلسطين

"التربية و"كويكا" توقعان اتفاقية تعاون لتحسين جودة التعليم في فلسطين

&#34;الأشغال الشاقة المؤقتة&#34; 10 سنوات لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

"الأشغال الشاقة المؤقتة" 10 سنوات لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

سرايا القدس: لسنا ضمن البيان الأخير الصادر عن &#34;الغرفة المشتركة&#34;

سرايا القدس: لسنا ضمن البيان الأخير الصادر عن "الغرفة المشتركة"

&#34;الغرفة المشتركة&#34;: تغول الاحتلال على أبناء شعبنا الآمنين سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص

"الغرفة المشتركة": تغول الاحتلال على أبناء شعبنا الآمنين سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص

تفاصيل اجتماع سلطة النقد مع مسؤول أوروبي ومديري المصارف ومؤسسات الإقراض بغزة

تفاصيل اجتماع سلطة النقد مع مسؤول أوروبي ومديري المصارف ومؤسسات الإقراض بغزة

&#34;الديمقراطية&#34; تعلق على معلومات حول تبني الاتحاد الأوروبي لقرار يشترط تغيير المناهج التعليمية للسلطة

"الديمقراطية" تعلق على معلومات حول تبني الاتحاد الأوروبي لقرار يشترط تغيير المناهج التعليمية للسلطة

وجهت دعوة لـ (حماس).. تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

وجهت دعوة لـ (حماس).. تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية و&#34;كويكا&#34; توقعان اتفاقية تعاون لتحسين جودة التعليم في فلسطين

"التربية و"كويكا" توقعان اتفاقية تعاون لتحسين جودة التعليم في فلسطين

رام الله: أحكام بالحبس 3سنوات وغرامة مالية 5000 دينار لمدانين بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله: أحكام بالحبس 3سنوات وغرامة مالية 5000 دينار لمدانين بتهمة بيع مواد مخدرة

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

&#34;جودة البيئة&#34; تصدر بياناً بشأن متابعتها لملف تهريب النفايات الإسرائيلية بقرى غرب رام الله

"جودة البيئة" تصدر بياناً بشأن متابعتها لملف تهريب النفايات الإسرائيلية بقرى غرب رام الله

لجنة الانتخابات تتسلم قرار مجلس الوزراء بخصوص انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية

لجنة الانتخابات تتسلم قرار مجلس الوزراء بخصوص انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية

منوعات

هالة محمد تشارك في فيلم &#34;من أجل زيكو&#34; بطولة كريم محمود عبد العزيز

هالة محمد تشارك في فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

عربي

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

محمد بن راشد: &#34;إكسبو دبي&#34; يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية