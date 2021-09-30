



ويعد هذا أول لقاء رسمي بين ملك البحرين ومسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى".





وقال لابيد خلال اللقاء: إن "قيادة ملك البحرين وكونه مصدر إلهام يؤديان إلى التعاون الحقيقي ويمهدان الطريق نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين"، وفق تعبيره.



وسيدشن لبيد سفارة إسرائيل لدى البحرين ويجتمع مع كبار المسؤولين كما سيوقع على اتفاقيات ثنائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وعلى صعيد متصل دشنت شركة الطيران البحرينية "غلاف إير" اليوم الخط الجوي بين تل أبيب والمنامة حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً في يومي الاثنين والخميس.



وتم استقبال اول رحلة في مطار "بن غوروين" اليوم بمراسم رسمية.





وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، إنه في هذه اللحظة يجتمع لابيد مع مسؤولين كبار في مملكة البحرين وهذه فرصة ملائمة لتقديم الشطر للعاهل البحريني، معربا عن أمله في ان تتطور العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.





وتعهد بمواصلة العمل على توسيع رقعة السلام الإقليمي.





وبدوره قال نائب الوزير البحريني، محمد الكعبي: إن "تدشين الخط يمكن الدولتين من بناء مستقبل أفضل".

رام الله - دنيا الوطناستقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لابيد الذي يزور المنامة حالياً.