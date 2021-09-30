مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض



وقال المواطن: "إن ابنه يعاني من مرض الصرع المستعصي، وأنه لا يستجيب لأي نوع من أنواع الدواء"، مشيراً إلى أنه تم أخذ تحويله إلى مصر، حيث تم زراعة له جهاز للحد من هذه التشنجات.



ويعرف هذا جهاز بـ (For Vagos Nerve Stimolator)، إلا أن هذا الجهاز يحتاج إلى برمجة كل شهر، ويتوجب عليه العودة إلى مصر، بما يكلفه ذلك أكثر من 100 دولار لسفر.



وأكد المواطن أن تكلف العلاج لابنه تبلغ (500) شيكل، إضافة إلى برنامج غذائي خاص تقدر تكلفته (250) شيكل، وهو لا يمتلك تكاليف هذا العلاج.



كما يتعرض ابنه لسقوط ونوبات صرع وهو واقف، مما يؤدي إلى تضرر وجه، وبالتالي فهو يحتاج إلى النقل للمستشفى بشكل دوري، مايقارب تكلفه (400) شيكل.



ويطالب المواطن الرئيس بتوفير مقومات الحياة لابنه، أو تبنى حالته، وتغيير مسار تحويلته من مصر إلى الداخل المحتل، حيث أن جلسة المبرمجة لهذا الجهاز يحتاج فقط دقيقتين، وبالتالي فإن حالة الطفل لا تحتمل مسافة الطريق إلى مصر.









رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن منيب موسى محمد العصفور، من سكان مدينة خانيونس، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، بالتدخل العاجل لإنقاذ ابنه المريض.