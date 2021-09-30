شؤون فلسطينية

مصرع طفلة (3 سنوات) بحادث دعس في مدينة الخليل

مصرع طفلة (3 سنوات) بحادث دعس في مدينة الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات) اليوم مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس بالمنطقة الجنوبية، لمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوقوع حادث سير في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل نتج عنه مصرع طفلة، على الفور باشرت شرطة المرور إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدعس من قبل سائق مركبة مجهول، حيث تسبب ذلك بمصرعها على الفور.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.

أخبار ذات صلة

تبدأ بإعادة تشكيل القيادة.. مشعل يطرح رؤية لـ &#34;الخلاص الوطني&#34;

تبدأ بإعادة تشكيل القيادة.. مشعل يطرح رؤية لـ "الخلاص الوطني"

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

&#34;جودة البيئة&#34; تصدر بياناً بشأن متابعتها لملف تهريب النفايات الإسرائيلية بقرى غرب رام الله

"جودة البيئة" تصدر بياناً بشأن متابعتها لملف تهريب النفايات الإسرائيلية بقرى غرب رام الله

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى المقاومة الدرع المدافع عن شعبنا

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى المقاومة الدرع المدافع عن شعبنا

لجنة الانتخابات تتسلم قرار مجلس الوزراء بخصوص انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية

لجنة الانتخابات تتسلم قرار مجلس الوزراء بخصوص انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

مواطن يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ ابنه المريض

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

اعتداء للمستوطنين على رعاة الاغنام في قرية الرشايدة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وهم جزء أساسي بعملية البناء والتطوير

وزارة التعليم: 100 ألف طالب تقدموا لاختبار&#34;الفاقد التعليمي&#34; على مستوى الوطن

وزارة التعليم: 100 ألف طالب تقدموا لاختبار"الفاقد التعليمي" على مستوى الوطن

&#34;الديمقراطية&#34;: جرائم الاحتلال تكشف زيف الحديث عن بناء الثقة وتقليص الصراع

"الديمقراطية": جرائم الاحتلال تكشف زيف الحديث عن بناء الثقة وتقليص الصراع

الحاج: جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة مواجهة الاحتلال

الحاج: جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة مواجهة الاحتلال

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل من جنين (48) مواطن منذ تاريخ عملية &#34;نفق الحرّيّة&#34;

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل من جنين (48) مواطن منذ تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"

منوعات

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

عربي

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

محمد بن راشد: &#34;إكسبو دبي&#34; يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية