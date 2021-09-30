مصرع طفلة (3 سنوات) بحادث دعس في مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات) اليوم مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دعس بالمنطقة الجنوبية، لمدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات مديرية الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوقوع حادث سير في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل نتج عنه مصرع طفلة، على الفور باشرت شرطة المرور إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.وأضاف بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدعس من قبل سائق مركبة مجهول، حيث تسبب ذلك بمصرعها على الفور.وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.