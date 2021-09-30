بداية بيت لحم: الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة



و جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ أشرف القواسمي ، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (ر،ا) عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها وفق أحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.و أصدرت المحكمة بحقه الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة وغرامة 20 ألف دينار أردني، و عن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها في غيرت حالاتها المرخص لها وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بواقع ألف دينار أردني.