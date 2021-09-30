السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تحذيراً لمواطنيها من استقدام العمالة من مكاتب وهمية من دولة آسيوية.ونشرت السفارة السعودية في الفلبين، صباح اليوم الخميس، تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حذرت من خلالها من استقدام العمالة من مكاتب وهمية من الفلبين، بهدف عدم تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.وشددت السفارة السعودية في مانيلا على المواطنين التعاقد مع العمالة من الفلبين عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، بحسب قوانين وأنظمة استقدام تلك العمالة الفلبينية، والتي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية السعودية، وكذلك وزارة العمل الفلبينية.ولفتت السفارة إلى أنه لا يمكن استقدام العمالة عبر الوسطاء والسماسرة، وإنما عبر مكاتب رسمية بغرض الحفاظ على حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل، آملة الالتزام بالتعليمات الخاصة باستقدام العمالة.