دولي

الرئيس التركي: المباحثات مع بوتين شملت التعاون في مجالات مختلفة

الرئيس التركي: المباحثات مع بوتين شملت التعاون في مجالات مختلفة
الرئيس التركي_رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، "أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاريع المستقبلية المشتركة بين البلدين والتي تتعلق بمجالات مختلفة منها العسكرية والاقتصادية والصناعية".

وقال الرئيس التركي في تصريح له" : إن مباحثاته مع الرئيس بوتين شملت العديد من القضايا المشتركة وأبرزها التعاون العسكري والاقتصادي والصناعي".

وأضاف أردوغان قائلا: " ناقشنا بأمور التعاون في المجال العسكري ولاسيما صفقات شراء منظومات (إس 400)" الصاروخية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات من خلال التعاون بمجال تصنيع وانتاج محركات الطائرات والمقاتلات وإمكانية بناء السفن والغواصات العسكرية والتجارية".

كما أشار  إلى أن المفاوضات الثنائية شملت المجالات الاقتصادي وبينها إمكانية بناء محطة ثانية وثالثة للطاقة النووية في تركيا، قائلا بهذا الصدد "ناقشنا مع بوتين إذا كان بإمكاننا معًا بناء محطة ثانية وثالثة للطاقة النووية واتفقنا أن هذه المسألة بحاجة إلى جلسة أخرى مشتركة".

كما دعا أردوغان بوتين إلى زيارة تركيا وعرض عليه عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى في تركيا بحلول نهاية العام المقبل.

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