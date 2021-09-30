شؤون فلسطينية

رضوان يحمل الاحتلال مسؤولية حادثة استشهاد مواطن شرق المحافظة الوسطى

رضوان يحمل الاحتلال مسؤولية حادثة استشهاد مواطن شرق المحافظة الوسطى
إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
نعى إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني استشهاد المواطن محمد محمد عبد الكريم عمار (41 عاماً) الذي اُستشهد شرق البريج برصاص الاحتلال.

وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الشهيد محمد كان يصطاد العصافير وبحوزته أغراض الصيد ولكن الاحتلال أطلق الرصاصات الغادرة تجاه رأسه في جريمة نكراء تضاف إلى سجله الاجرامي بحق المدنيين من أبناء شعبنا".

وحمل القيادي في حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، مشدداً على أن "دماء الشهداء في القدس وجنين وغزة لن تذهب هدرا وستنير لنا الطريق لمواصلة طريق الحرية والتحرر وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته".

ودعا رضوان "الشباب الثائر في ضفة العياش لمواصلة الانتفاضة والمقاومة دفاعا عن أقصانا وأسرانا".

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