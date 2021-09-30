دولي

تعيين شقيقة رئيس كوريا الشمالية لرئاسة لجنة شؤون الدولة

تعيين شقيقة رئيس كوريا الشمالية لرئاسة لجنة شؤون الدولة
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عُينت لرئاسة لجنة شؤون الدولة.

وجرت سلسلة من التعديلات، حيث تم إقالة ما لا يقل عن تسعة أعضاء من اللجنة، من بينهم باك بونغ جو أحد نواب رئيسها، والدبلوماسية تشوي سون هوي، التي لعبت دوراً رئيسياً في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

فيما نشرت صحيفة (رودونغ سينمون) الرسمية صوراً للثمانية المعينين الجدد، وبرزت كيم يو جونغ بينهم باعتبارها المرأة الوحيدة.

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