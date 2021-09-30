لجنة الانتخابات تتسلم قرار مجلس الوزراء بخصوص انتخابات الهيئات المحلية المرحلة الثانية





رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية رسمياً اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/9/2021 بخصوص موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية "المرحلة الثانية" والتي سيكون الاقتراع فيها يوم 26/3/2022 في 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقالت اللجنة في بيان صحفي إن قرار مجلس الوزراء رقم (126/18) يشير إلى أن انتخابات المرحلة الأولى المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021 ستشمل الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية في محافظات الضفة الغربية فقط، بينما تم تأجيل الهيئات المحلية المصنفة (ج) في قطاع غزة وعددها 11 -التي كانت مقررة في المرحلة الأولى- إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع انتخابات الهيئات المحلية المصنفة (أ) و(ب).وبذلك يصبح عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات في المرحلة الأولى 376 هيئة محلية في الضفة الغربية.للاطلاع على قرار مجلس الوزراء