الشرافي لـ"دنيا الوطن": الأصل أن يكون سلاح السلطة في الضفة حامياً وليس متسلّطاً









رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوسف الشرافي: " إنه يجب على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أن تحترم سلاحها، والأصل أن يكون حامياً للشعب الفلسطيني، لا أن يكون متسلطاً وقاتلاً لهذا الشعب".وأضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الخميس: " شهدائنا هم القمم والذين يرفعون رؤوسنا عالياً، والعار على من يحمل السلاح ويتفرج على شعبه وهو يقتل على يد قوات الاحتلال".وتابع: "كل يوم تزداد ثقتنا بوعد الأخرة أن الكيان الإسرائيلي إلى زوال، والاحتلال يعلم أن مسألة انتهاء دولته هي مسألة وقت".وطالب الشرافي الشعب الفلسطيني أن يلتف حول المقاومة، مشيراً إلى أنها هي الكفيل الوحيد الذي سيواجه وسينهي الاحتلال الإسرائيلي.وفيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، أوضح القيادي في حركة (حماس) يوسف الشرافي، أن المقاومة تؤكد أنه "مهما طالت السنون لا بد أن يدفع الاحتلال الثمن من خلال صفقة تعمل على تحرير الأسرى الذين أمضوا زهرات أعمارهم في سجون الاحتلال".