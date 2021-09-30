وزارة التعليم: 100 ألف طالب تقدموا لاختبار"الفاقد التعليمي" على مستوى الوطن



وبين يوسف أن هذا الاختبار يطبق على الصفوف السادس والسابع والثامن والعاشر والثاني عشر في مباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وذلك في مدارس الحكومة ووكالة الغوث.



وأضاف" إن هذا البرنامج يندرج ضمن دراسة تجريها الوزارة للكشف عن المهارات التي فقدها الطلبة خلال فترة الانقطاع عن التعليم الوجاهي بسبب جائحة (كورونا)، والعمل على وضع خطط علاجية في المناهج وطرق التدريس والأنشطة للعمل على علاج الفاقد التعليمي".

















رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ جمال يوسف: "إن ما يقارب من 100 ألف طالب وطالبة في محافظات الوطن الضفة وغزة والقدس، منهم 40 ألف من قطاع غزة تقدموا لاختبار الفاقد التعليمي".