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رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية
جانب من اللقاء
بحث بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني ، مع نظيره اللبناني، نجيب ميقاتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري.

وأكد الخصاونة خلال لقائه مع ميقاتي، في السراي الحكومي ببيروت، على اهتمام بلاده بدعم لبنان وصون استقراره، والتزامه بالتنسيق مع كل الجهات والدول لتأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم.

وبعد اللقاء، قال رئيس الوزراء الأردني: "تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من أزمة الطاقة، وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم، لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية، وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة، ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها".

وأضاف: "نعلن مجددًا تضامننا مع لبنان، والأمم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق، وأن الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك عبدالله الثاني"، مشددًا على أن "الأردن ليس لديه خلافات مع أحد، ونحن دائما كنا وما زلنا محكومين بالعلاقات مع اشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في اطار التوافق الدولي القائم".

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني: "تم التطرق إلى العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري، وإلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن"، مؤكدًا على أهمية أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية.

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