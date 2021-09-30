شؤون فلسطينية

قيادي بـ(الجهاد): المقاومة هي الخيار الوحيد الذي سيرجع للشعب الفلسطيني الأرض والكرامة

قيادي بـ(الجهاد): المقاومة هي الخيار الوحيد الذي سيرجع للشعب الفلسطيني الأرض والكرامة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
خاص دنيا الوطن - محمد دبابش
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي سيرجع للشعب الفلسطيني الأرض والكرامة، مشيراً إلى أن هناك حالة من الثورية والنهوض باتجاه المقاومة تعم كل شوارع وأزقة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال حبيب في حديثه لـ"دنيا الوطن"، خلال مؤتمر (وعد الأخرة.. فلسطين بعد التحرير) في غزة، اليوم الخميس: "إن الهدف من المؤتمر هو زرع اليقين في نفوس شعبنا الفلسطيني، وبكل يقين عندما يدرك الانسان أن نتيجة هذا الصراح ستكون في صالحه، سيزداد ثباتاً وإعداداً لهذه المعركة الفاصلة بين تمام الحق والباطل".

وأضاف: "هذا الوعد رباني ووعد صادق ونحن بإذن الله منتصرون، والاحتلال إلى زوال، وهذه الحقيقة لا بد أن تنزرع في عقولنا وعقول شعبنا والأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تواجه معاً هذا المشروع الإسرائيلي حتى يكون هناك وجود لنا".

وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تنفيس أزماته من خلاله الحرب التي يشنها على الأسرى، مؤكداً أن الأسرى سيواجهون هذه المعركة بكل اقتدار و"سينتصرون في النهاية".

 

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