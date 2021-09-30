السودان: نسعى لزيادة التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء

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رام الله - دنيا الوطنأكد جادين علي عبيد، وزير الطاقة والنفط السوداني، أمس، أن بلاده تتطلع لزيادة حجم التعاون مع روسيا في مجالات النفط والكهرباء وإدخال الطاقة المتجددة.وذكر بيان لوزارة النفط السودانية، "أن عبيد ناقش مع وفد اقتصادي روسي آفاق الاستثمار ورغبة الشركات الروسية للولوج في قطاعي النفط والكهرباء".وأشار البيان إلى أن الوزير اطلع على المشروعات التي تم عرضها من الجانب الروسي والتي تمثلت في تأهيل محطة قري وثلاث ومحطات سنار والروصيرص واستيراد مولدات متنقلة، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية.