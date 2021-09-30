الحاج: جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة مواجهة الاحتلال





أكد القيادي في حركة (حماس) في جنين خالد الحاج على أن إمعان الاحتلال في جرائمه في مدن وبلدات مخيمات الضفة إضافة لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس سيزيد من شرارة مواجهة الاحتلال، خاصة في جنين التي تمثل رافعة حقيقية للمقاومة.وقال القيادي الحاج: "إن الاحتلال واهم إذا اعتقد أن ما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ستخمد لحظة الوعي الشبابية بحقه الوطني وبهويته وبمقدساته".وأوضح الحاج أن الاحتلال يقع في شر أعماله، لأن ذلك الوعي تحصل عليه الشباب نتاجا لمعركة سيف القدس الذي كان لها عظيم الأثر على تعزيز روح المقاومة في الشباب.وأشار الحاج إلى أن جنين ومخيمها كانت دوما رافعة حقيقة للمقاومة والوحدة الوطنية، مشددا على أن كل سيوف ظلم العدو ستتكسر على صخرة الصمود في جنين والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والقطاع لأن حقنا أصيل والاحتلال طارئ ودخيل.واعتبر أن هؤلاء الشباب المقاوم لا ينتظرون قرارًا حتى يقاوموا الاحتلال، بل إن ما يوجههم ويقودهم ويحركهم هو ما يرتكبه الاحتلال من جرائم.وأضاف الحاج" إن استمرار تعرض مدن وبلدات الضفة الغربية ومخيماتها للاجتياحات وما يترتب على ذلك من ارتقاء الشهداء ومعتقلين ومزيد من الجرحى وتخريب للممتلكات، وإمعان الاحتلال في جرائمه في كل شبر من فلسطين، إضافة لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس وتقسيم زماني ومكاني وتهويد للمدينة المقدسة، كل ذلك سيزيد من شرارة مواجهة ومقاومة الاحتلال".واستشهد فجر اليوم الخميس، الشاب علاء زيود خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين، والشابة إسراء خزيمة من بلدة قباطية عند باب السلسلة في القدس المحتلة.ونعت حركة (حماس) في بيان لها شهداء شعبنا الأبطال في القدس وجنين، وأكدت أن المقاومة المسلحة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال هي القادرة على وقف عدوانه وطرد مستوطنيه من أرضنا المحتلة.وتوجهت بالتحية لأهالي الشهداء وأهالي محافظة جنين القسام، التي تحمل لواء المقاومة في ضفتنا المحتلة، وهذا الرصاص المبارك الذي يوجه لصدور الأعداء ويذل قوات النخبة في جيش العدو هو الرصاص الذي يفتخر به شعبنا بانتماءاته كافة.وأضافت" إن الدماء الزكية الطاهرة التي سالت على بوابات المسجد الأقصى، تؤكد أنه سيظل بوصلة شعبنا، وحمايته، والدفاع عن حرمته وقدسيته شرف يشارك فيه كل أبناء شعبنا رجالًا ونساء".