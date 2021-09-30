شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، بغزة، إن المواطن محمد محمد عبد الكريم ابو عمار (40 عاماً) استشهد  شرق المحافظة الوسطى جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة من قبل قوات الاحتلال.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن الاحتلال أطلق النار صوب مواطن كان يمارس مهنة صيد العصافير شرق مخيم البريج، ما أدى إلى اصابته بجراح خطيرة، ومن ثم استشهاده.

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