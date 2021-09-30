دولي

اعتبره خداعاً.. رئيس كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأميركي

اعتبره خداعاً.. رئيس كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأميركي
رئيس كوريا الشمالية-كم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أعرب  الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون ،عن رفضه لعرض للحوار قدّمته الولايات المتحدة، واعتبره محاولة "خداع".

وفق ما جاء في  الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري المالي يتهم إدارة جو بايدن بمواصلة سياسيات عدائية تجاه بلده الذي يطور برنامجا نوويا.

والمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على خلفية تخفيف العقوبات، والتنازلات التي توافق كوريا الشمالية على تقديمها في المقابل.

وأبدت إدارة جو بايدن مراراً استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

غير أن كيم دان العرض الأميركي واعتبره محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية عن المجتمع الدولي".


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