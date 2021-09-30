دولي

شرطة الاحتلال تغلق المجمع البحري قرب ميناء يافا

شرطة الاحتلال تغلق المجمع البحري قرب ميناء يافا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدة الشرطة البحرية أغلقت صباح يوم الخميس، المجمع البحري قرب ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وأفادت في بيان مقتضب، بأن الخط الساخن 100 تلقى مؤخرًا تقريرًا عن غواصة بشأن الاشتباه في وجود صاروخ تحت البحر بالقرب من ميناء يافا.

وأشارت إلى أن وحدة الشرطة البحرية في لواء تل أبيب قامت بترسيم المنطقة، حفاظًا على السلامة العامة، حتى انتهاء فحص ومعالجة المادة، من قبل المختصين في مجال التخريب.

ونوهت إلى أن منطقة الكورنيش مفتوحة لحركة المرور.

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