شؤون فلسطينية

"الشعبية" تُحذر من محاولات غربية لتغيير المنهاج الفلسطيني

"الشعبية" تُحذر من محاولات غربية لتغيير المنهاج الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من المحاولات الغربية المتكررة لإجراء تعديلات على المناهج التعليمية الفلسطينية، داعيةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى عدم الاستجابة لهذه الضغوطات.

وأكّدت الدائرة، في بيان وصل "دنيا الوطن" اليوم الخميس، على أنّ هذه الضغوطات تهدف لطمس الهوية الفلسطينية وضرب روح الانتماء الوطني عند الطلاب، ومحاولة تزييف الرواية الفلسطينية التاريخية.

واعتبرت أن تحركات البرلمان الأوروبي لمحاولة ربط الأموال المقدمة للأونروا بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية "تأتي ضمن المحاولات الغربية المحمومة للانقضاض على الأساس السياسي الذي قامت من أجله الأونروا خدمةً لمخططات تصفية القضية الفلسطينية".

وشددت على أن هذه المحاولات تأتي في إطار الانهاء التدريجي لقضية اللاجئين، وصولاً لتجريم النضال الفلسطيني، وتزييف الحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أبشع عملية تطهير وتشريد من أرضه.

كما شدّدت على "رفض الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية مبدأ الدعم المشروط للأونروا كوسيلة لابتزازه"، داعيةً الأونروا إلى رفض هذا التمويل المشروط، والإصرار على عدم ربط المساعدات المالية المقدمة لها بأية شروط هنا أو هناك وفقاً للعهد الأممي واللوائح الناظمة للأمم المتحدة.

ودعت "الشعبية" إلى أوسع حملة ضغط وطنية وشعبية للتصدي للموقف الأوروبي ولاتفاق الإطار الأمريكي مع الوكالة، ولرفض أي تعديلات للمنهاج الفلسطيني واعتبار "أي مساس به خط أحمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام".

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