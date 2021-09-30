وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى البحرين

رام الله - دنيا الوطنوصل اليوم الخميس، وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، إلى البحرين لتدشين وافتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة المنامة.وقال لابيد عقب وصوله البحرين: "وصلنا إلى المنامة، فخور جدا بتمثيل "إسرائيل" في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة، شكرا على حفاوة الترحيب".ورحلة لابيد إلى المنامة، التي يجري العمل عليها منذ شهور ستكون أول زيارة وزارية إسرائيلية رسمية للبحرين منذ أن تم تطبيع الدولتان للعلاقات الدبلوماسية العام الماضي في ضوء معاهدة إبراهيم.ووفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فإن هذه الزيارة بالتزامن مع إطلاق شركة طيران الخليج – الناقل الوطني لمملكة البحرين – أولى رحلاتها التجارية المباشرة بين المنامة ومطار بن غوريون في تل أبيب، الخميس.وكشفت الصحيفة عن نيّة لابيد الالتقاء بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني مشيرةً إلى أنّ الطرفين سيوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، دون أن تذكر تفاصيل هذه الاتفاقيات.