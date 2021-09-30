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العراق: عزل موظفة شاركت في مؤتمر "التطبيع مع إسرائيل"

العراق: عزل موظفة شاركت في مؤتمر "التطبيع مع إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر حسن ناظم وزير الثقافة العراقي، أمس الأربعاء، أمرًا وزاريًا بعزل الموظفة سحر كريم الطائي، على خلفية مشاركتها في مؤتمر بأربيل دعا إلى "التطبيع مع إسرائيل".

ووفقًا لكتاب صادر عن مكتب الوزير حسن ناظم، فإن قرار العزل جاء "طبقًا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لإتيانها بأفعال تتنافى مع السلوك الوظيفي".

وقبل ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق سحر كريم الطائي وآخرين شاركوا في المؤتمر.

وكانت وزارة الثقافة العراقية، قالت في بيان إنها: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن مشاركة سحر كريم الطائي الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم، درجة خامسة) في مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل عُقد في مدينة أربيل".

وأكدت الوزارة عدم علمها بتصرف الموظفة التي قدمتها وسائل إعلام عالمية ومحلية على أنها تعمل بصفة مديرة الأبحاث في الوزارة وهو أمر مجافٍ للحقيقة، مشيرة إلى أن الموظفة ستحال إلى التحقيق وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تهديده للمشاركين في مؤتمر التطبيع، الذي عقد في مدينة أربيل الجمعة الماضية، داعيًا الحكومة لاعتقالهم.

ويوم الجمعة الماضي، عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، مؤتمر حضرته شخصيات عشائرية وأكاديمية دعا إلى "التطبيع مع إسرائيل"، ودانت الحكومة العراقية ذلك كما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات قبض بحق مشاركين في المؤتمر.

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