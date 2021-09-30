قطاع غزة: 12 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3592 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1127 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغت 169128 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 18799 حالة، وإجمالي المتعافين 148942 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1387 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 339 حالة، من بينها 234 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 420182 شخصا.