افتتاح المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بمشاركة أوروبية

رام الله - دنيا الوطنأقيم المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بدورته السادسة، بدمشق، مساء أمس، بمشاركة أكثر من 190 شركة من 25 دولة، من ضمنها روسيا.وتنظم المعرض مؤسسة الباشق للتجارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 29 أيلول/سبتمبر وحتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وفق (روسيا اليوم).ويشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 190 شركة من 25 دولة، هي لبنان، الأردن، إيطاليا، روسيا، بيلاروس، إيران، مقدونيا، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، صربيا، الدنمارك، اليونان، إسبانيا، الصين، فنزويلا، باكستان، كوبا، ألمانيا، الدونيسك، سلطنة عُمان، الهند، رومانيا، بلجيكا، تنزانيا.وبين سهيل عبد اللطيف، وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، "أن معارض إعادة الإعمار ومعارض مواد البناء ترعاها الحكومة السورية نظرا لأهميتها في المرحلة القادمة، فنحن نعلم جميعا أن سوريا في اللحظات الأخيرة لإعلان الانتصار النهائي وبداية حقيقية لتوسعة إعادة الإعمار".