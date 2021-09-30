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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر قرارًا بتعيين 11 معاون نيابة عامة

الرئيس عباس يصدر قرارًا بتعيين 11 معاون نيابة عامة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيين أحد عشر معاون نيابة عامة، بناء على تنسيب النائب العام المستشار أكرم الخطيب الذي استقبل معاوني النيابة العامة الجدد صباح اليوم وهنأهم بصدور قرار التعيين، مؤكدا على أن كفاءتهم وتميزهم كانت الركيزة الاساسية التي مكنتهم من إجتياز كافة مراحل التعيين بنجاح.

وشمل قرار التعيين كلاً من: الاء وجيه حميدة، ريما احمد حسان، معتز يوسف شاهين، علي أحمد الشريف، وائل ابراهيم حسن، علا وجيه العبيات ، ضياء نادر الصباغ ، ثريا عصام محاجنة، صدام محمد القرم، أحمد ابراهيم سجدية، حنين خليل موسى.

يذكر أن إجراءات التعيين العلنية احتكمت للقانون في كافة التفاصيل؛ابتداءً من الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقة تعيين معاوني نيابة عامة بتاريخ 7/6/2021  وتحديد معيار قبول الطلبات بتوافر كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته بالمتقدمين.

 ومن ثم عقد الامتحان التحريري لوظيفة معاوني النيابة العامة بتاريخ 26/6/2021 بجامعة بيرزيت، بحضور ممثلين عن نقابة المحاميين وعن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونشرت النيابة العامة كشف أسماء من اجتاز الامتحان التحريري بنجاح بالاضافة الى كشف نتائج جميع المتقدمين للامتحان التحريري استنادا لرقم الهوية وذلك بتاريخ 8/7/2021 ، وتم عقد الامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية بتاريخ 15/7/2021، وتم تنسيب من اجتاز الامتحان التحريري والامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية بنجاح.

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