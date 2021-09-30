السيسي يتصل بالعاهل الأردني للاطمئنان على صحة ولي العهد

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك للاطمئنان علي صحة ولي العهد الحسين بن عبد الله، إثر إصابته بفيروس (كورونا).وقال المتحدث الرسمي للجمهورية المصرية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن السيسي يتمنى الشفاء العاجل للملك، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية".من جهته، أعرب الملك عن بالغ امتنانه وتقديره الرئيس السيسي علي تلك اللفتة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهاروأعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الاثنين الماضي، إصابة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس (كورونا).