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الإمارات تحصد المرتبة العاشرة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية

الإمارات تحصد المرتبة العاشرة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نالت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة العاشرة عالميا في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم الخميس، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حققت دولة الإمارات إنجازا عالميا بدخولها نادي العشرة الكبار حيث حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021".

وتابع: "كما جاءت متصدرة الدول العربية في المركز الأول في كافة المحاور الرئيسية".

وتمكنت الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في الكثير من المؤشرات في التقرير، حيث قفزت (31) مرتبة في كل من مؤشر مستخدمي الإنترنت، والذي حققت فيه المركز الرابع عالميا، وكذلك قفزة بلغت (31) مرتبة في مؤشر نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي، الذي حصلت فيه على المركز (16) عالميا.

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