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دولي

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى البحرين

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى البحرين
طائرة إسرائيلية في أجواء البحرين
زار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، دولة البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق بدء العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية.

وهبطت الطائرة التي تقل لبيد في مطار المنامة حيث من المقرر أن تنطلق طائرة تابعة لـطيران الخليج في أول رحلة جوية بين البلدين اليوم.

وسيفتتح لابيد سفارة الاحتلال الإسرائيلي في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.




وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال: "إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء".

وذكر المتحدث: "المجالات الرئيسية التي تتطلع فيها البحرين إلى التعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها (الخميس) ستتمحور حول ذلك دون الخوض في التفاصيل".

وأضاف: "أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقيات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل".

يشار إلى أن عاما مضى على توقيع الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، الذي منح فرصة حقيقية لدول الشرق الأوسط بأن تنعم بالسلام والاستقرار، بعد عقود طويلة من الصراعات والتوترات التي أثرت على مستقبل شعوبها.

ففي 15 سبتمبر من العام الماضي، وقعت الإمارات اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تزامنا مع توقيع البحرين اتفاقا مماثلا.

وفي أعقاب توقيع المعاهدة، انضمت السودان والمغرب لركب السلام مع إسرائيل.

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