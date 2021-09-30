عاجل

  • الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مباشر | انطلاق فعاليات مؤتمر وعد الآخرة في غزة

شؤون فلسطينية

حقوق الانسان تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

حقوق الانسان تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة قوات الاحتلال لعمليات الإعدام الميداني في الأرض المحتلة والتي طالت صباح اليوم شابا وسيدة صباح
اليوم.

وقالت الدائرة في بيان لها: "إن قوات الاحتلال تستسهل إطلاق النار على الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد كما حصل صباح اليوم مع الشاب علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والسيدة اسراء خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين والتي
اعدمتها قوات العدو على باب السلسة قرب المسجد الأقصى فيما أعدمت قواتها الخاصة الشاب زيود من مسافة الصفر رب بلدته".

وأضاف البيان" إن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف عند مسؤولياته تجاه انفاذ القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي المحتلة وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع حكومة الاحتلال الاجرامية".

وناشد البيان منظمات حقوق الانسان والمنظمات الاهلية في دول العالم للضغط على حكوماتها والزامها بما وقعت عليه من اتفاقات دولية والتي تنص كلها على محاسبة ومعاقبة كل الدول والجهات التي تنتهك هذه الاتفاقيات وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق
الانسان.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وجزء أساسي في عملية البناء

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وجزء أساسي في عملية البناء

الرئيس عباس يصدر قرارًا بتعيين 11 معاون نيابة عامة

الرئيس عباس يصدر قرارًا بتعيين 11 معاون نيابة عامة

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 193

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 193

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا

الاحتلال يعتقل موظفًا بالأوقاف في القدس

الاحتلال يعتقل موظفًا بالأوقاف في القدس

آليات الاحتلال تتوغل شرق غزة

آليات الاحتلال تتوغل شرق غزة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وجزء أساسي في عملية البناء

مجدلاني: توفير الحياة الكريمة للمسنين واجب وطني وجزء أساسي في عملية البناء

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

حقوق الانسان تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

حقوق الانسان تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 193

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 193

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً في اليوم العالمي للمسنين

الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً في اليوم العالمي للمسنين

منوعات

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

عربي

افتتاح المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بمشاركة أوروبية

افتتاح المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بمشاركة أوروبية

الإمارات تحصد المرتبة العاشرة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية

الإمارات تحصد المرتبة العاشرة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية

وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا لدى الجزائر.. لهذا السبب

وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا لدى الجزائر.. لهذا السبب

بعد توليه منصب وير الاعلام.. ماذا طلب جورج قرداحي من مصر؟

بعد توليه منصب وير الاعلام.. ماذا طلب جورج قرداحي من مصر؟