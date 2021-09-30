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دولي

شاهد: ثوران أحد أكثر البراكين نشاطاً على الأرض في هاواي

شاهد: ثوران أحد أكثر البراكين نشاطاً على الأرض في هاواي
بركان جزر هاواي
ثار أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض، في جزيرة بيغ أيلاند (بركان كيلويا)، إحدى جزر هاواي بالمحيط الهادئ، إلى جنوب غربي الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأربعاء أن ثورة البركان بدأت في فوهة هاليماوماو ببركان كيلوا، في قمة البركان.

وأظهرت لقطات كاميرا عبر الإنترنت للفوهة نوافير من الحمم البركانية تغطي أرضية الفوهة وتتصاعد سحب من الغاز البركاني في الهواء. كانت المنطقة نفسها موطنًا لبحيرة حمم كبيرة في أوقات مختلفة عبر ماضي ثورات البركان.

 

من جهته قال كين هون، عالم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، المسؤول عن مرصد هاواي للبراكين: "تشير كل الدلائل إلى أنها ستبقى داخل فوهة البركان، ولا نرى أي مؤشرات على أن الحمم البركانية تتحرك إلى الجزء السفلي من منطقة الصدع الشرقي حيث يعيش الناس. حاليًا كل الأنشطة قاصرة داخل المتنزه".

تم رفع مستوى تنبيه البركان إلى "تحذير" وتغير رمز الطيران إلى اللون الأحمر.

ويشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء، قال المسؤولون إنه تم الكشف عن زيادة النشاط الزلزالي وتضخم الأرض، وفي ذلك الوقت تم رفع مستويات التأهب وفقا لذلك.



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