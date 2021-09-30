إسرائيل: حوالي 90% من مرضى (كورونا) من غير المُطعمين

رام الله - دنيا الوطنذكرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي شارون الروعي برايس، أن حوالي 90% من مصابي "كورونا" الذين توصف حالتهم ببالغة الخطورة أو الخطيرة، هم من غير المُطعمين.جاء ذلك خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، اليوم الخميس، منوهة إلى ارتفاع عدد الشبان المصابين بالفيروس الذين توصف حالتهم بخطيرة.ويستمر انخفاض عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس (كورونا) في "إسرائيل"، ولكن ليس في عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.وحسب ما أوردته هيئة البث (مكان)، فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، يبلغ 660، بينهم 227 يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.وتأمل الوزارة، في أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد متلقي الجرعة الثالثة بسبب التغيير في نظام الشراء الخضراء.