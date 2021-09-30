رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان

مارك ميلي،

رام الله - دنيا الوطنقالرئيس الأركان الأميركي، اليوم الأربعاء: "إن الولايات المتّحدة خسرت الحرب التي استمرّت 20 عاماً في أفغانستان"، وذلك بعد شهر على انتهاء الانسحاب الأميركي من هذا البلد وما رافقه من تخبّط وفوضى.وجاء ذلك خلال جلسة استماع في مجلس النواب، وذكر ميلي "أن من الواضح والظاهر لنا جميعاً أنّ الحرب في أفغانستان لم تنته بالشروط التي أردناها، مع وجود طالبان في السلطة في كابول".وتابع" أن بلاده خاضت حرباً خاسرة، وأنّنا أنجزنا مهمتنا الاستراتيجية لحماية أميركا من تنظيم القاعدة، ولكن من المؤكّد أنّ الوضع النهائي يختلف تماماً عمّا أردناه".وأوضح أن عندما يحدث شيء من هذا القبيل، تكون هناك عوامل تفسيرية كثيرة، مشيراً إلى أنّ هذا الفشل الاستراتيجي كان نتيجة لسلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد.