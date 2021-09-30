سفير الصين: وصول أول مساعدات صينية إلى كابول





رام الله - دنيا الوطنأفاد وانغ يو، السفير الصيني لدی أفغانستان، أمس الأربعاء، بوصول أول شحنة مساعدات إنسانية صينية إلى العاصمة الأفغانية كابول.وقال السفير الصيني عبر تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الخميس: "هذه المساعدة تدل على صداقة الشعب الصيني العميقة مع الشعب الأفغاني، وتدل على دور الصين كدولة مهمة".وأضاف يو قائلاً: "سيتم تسليم المساعدة إلى وزارة اللاجئين".وفي وقت سابق، أعلن وزير​ خارجية ​الصين​ ​​ أن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على ​أفغانستان​ يجب رفعها في أقرب وقت ممكن.