الصحة العالمية: انخفاض إصابات ووفيات (كورونا) حول العالم

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم عن الجائحة، الصادر، إلى أن أكبر انخفاض في الاصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين.





وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، بأربعة ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات (كوفيد-19).





وبينت أن جميع المناطق سجلت انخفاضًا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وأفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة، بينما في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء، بسبب مكوث الناس وقت أطول في الأماكن المغلقة.







رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة العالمية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، مستمرة في الانخفاض منذ الأسبوع الماضي، بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة في كليهما.