البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا





و أضاف البرغوثي" إن استهتار قوات الاحتلال بحياة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية بلغ حدا لا يمكن احتماله ، ولا أحد يصدق ادعاءات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية في تبريرها لهذه الجرائم، ونحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية و جيش الاحتلال".





و أكد على أن الاحتلال واهم إن ظن أن حملته القمعية ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية من الاحتلال و نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري.







رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب اليوم عن سابق إصرار وترصد جريمتي اغتيال جديدتين للشابة إسراء خزيمية في القدس و الشاب علاء زيود في برقين بجنين.