البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا
قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب اليوم عن سابق إصرار وترصد جريمتي اغتيال جديدتين للشابة إسراء خزيمية في القدس و الشاب علاء زيود في برقين بجنين.
و أضاف البرغوثي" إن استهتار قوات الاحتلال بحياة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية بلغ حدا لا يمكن احتماله ، ولا أحد يصدق ادعاءات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية في تبريرها لهذه الجرائم، ونحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية و جيش الاحتلال".
و أكد على أن الاحتلال واهم إن ظن أن حملته القمعية ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية من الاحتلال و نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري.
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