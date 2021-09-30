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شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا

البرغوثي: الاحتلال يرتكب جريمتين جديدتين ونطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيا
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب اليوم عن سابق إصرار وترصد جريمتي اغتيال جديدتين للشابة إسراء خزيمية في القدس و الشاب علاء زيود في برقين بجنين.

و أضاف البرغوثي" إن استهتار قوات الاحتلال بحياة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية بلغ حدا لا يمكن احتماله ، ولا أحد يصدق ادعاءات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية في تبريرها لهذه الجرائم، ونحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية و جيش الاحتلال".

و أكد على أن الاحتلال واهم إن ظن أن حملته القمعية ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية من الاحتلال و نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري.

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