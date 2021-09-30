الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.جنين: ذكر رئيس بلدية برقين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد مروان صباح بعد محاصرة منزله وتحطيم محتوياته، ونادر مساد في الأربعينات، وذلك بعد اقتحامها البلدة.وأضاف، أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا رصاص الاحتلال بمنطقتي الظهر والصدر.وكان استشهد فجر اليوم الشاب علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأصيب اثنان آخران.وانطلقت في ساعات فجر اليوم، في جنين ومخيمها مسيرة حاشدة من أمام المستشفى ورفع المشاركون خلالها جثمان الشهيد زيود على الأكف، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وخاصة بحق أهالي المحافظة، والداعية إلى مزيد من الوحدة الوطنية ورص الصفوف للتصدي لجرائم وعدوان الاحتلال المستمر.ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين الشهيد زيود، وأعلنت عن تشييع جثمانه في مسقط رأسه في بلدة السيلة الحارثية هذا اليوم.بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي عمر البداونة (24 عامًا)، بعد دهم مخبزًا يعمل فيه في منطقة الكاريتاس في مخيم عايدة، بمدينة بيت لحم.رام الله: أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، بحالات اختناق خلال مواجهات، أعقبت اقتحام قوات الاحتلال، لمنطقة حي المصايف بمدينة رام الله.كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا فجر اليوم قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.