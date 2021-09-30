الجهاد الإسلامي: الشهيد علاء زيود من سرايا القدس
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن الشاب علاء زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال في جنين، من سرايا القدس الجناح العسكري للحركة.
وقالت الحركة في بيان لها، إن زيود استشهد في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين، فجر هذا اليوم.
واستشهد شاب وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقين، جنوب غرب جنين، فجر اليوم الخميس.
وقال مصدر طبي في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، إن الشهيد هو علاء ناصر محمد زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وأوضح شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة "المطلة" الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه.
وأضافوا أن قوات الاحتلال "مستعربون" أطلقوا النار على الشاب زيود من مسافة الصفر في محيط المنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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