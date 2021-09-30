دولي

إسرائيل: قرابة 90 % من الحالات الخطيرة هم من غير المُطعمين

إسرائيل: قرابة 90 % من الحالات الخطيرة هم من غير المُطعمين
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية،  شارون الروعي برايس، إن قرابة 90 % من مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم ببالغة الخطورة أو بخطيرة، هم من غير المُطعمين.

كما أشارت برايس خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، إلى ارتفاع عدد الشبان المصابين بالفيروس الذين توصف حالتهم بخطيرة.

ويستمر انخفاض عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ولكن ليس في عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، يبلغ 660، بينهم 227 يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية، في أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد متلقي الجرعة الثالثة بسبب التغيير في نظام الشراء الخضراء. 

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