إسرائيل: قرابة 90 % من الحالات الخطيرة هم من غير المُطعمين



كما أشارت برايس خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، إلى ارتفاع عدد الشبان المصابين بالفيروس الذين توصف حالتهم بخطيرة.

ويستمر انخفاض عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس (كورونا) في إسرائيل، ولكن ليس في عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، يبلغ 660، بينهم 227 يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.



