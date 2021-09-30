إسماعيل جبر يجتمع مع مدير عام دائرة العلاج بالخارج والمتحدث باسم فتح





وتم البحث في الاجتماع دة قضايا تخص مرضى غزة والمشاكل التي تواجه المرضى خلال علاجهم ومعاناة المرضى على معابر قطاع غزة وتحديدا معبر بيت حانون/ ايرز بسبب منع الاحتلال لعدد كبير من المرضى السفر ومغادرة غزة للعلاج بالخارج وحالات الرفض الكبيرة للمرضى على المعبر.





وتم الاتفاق على حل وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل مرضى غزة حسب النظام المعمول بها في وزارة الصحة.



بدوره شكر جبر الجهود المبذولة والمتابعة الدائمة من الهدري ووحدة شراء الخدمة لمرضى غزة واكد على التعاون المشترك لتذليل العقبات التي تواجه مرضى غزة خلال علاجهم بالخارج.



بدوره شكر جبر الجهود المبذولة والمتابعة الدائمة من الهدري ووحدة شراء الخدمة لمرضى غزة واكد على التعاون المشترك لتذليل العقبات التي تواجه مرضى غزة خلال علاجهم بالخارج.

رام الله - دنيا الوطنجرى أمس الأربعاء، اجتماع بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إسماعيل جبر ومدير عام دائرة العلاج في الخارج في رام الله الدكتور هيثم هدري والمتحدث باسم فتح، حسين حمايل.