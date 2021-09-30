فيديو.. استشهاد سيدة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن استشهاد سيدة فلسطينية إثر إطلاق النار عليها بزعم تنفيذ عملية طعن بمدينة القدس المحتلة.



وأطلقت شرطة الاحتلال فجر اليوم الخميس، النار، اتجاه فتاة عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.





وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال هاجموا السيدة بالرصاص الحي بكثافة، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهادها.

ووفق المصادر، فإن الاحتلال أغلق أبواب المسجد الأقصى عقب هذا الحدث.















رام الله - دنيا الوطن