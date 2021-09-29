المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل مملكة بلجيكا الجديد لدى دولة فلسطين





وشدد الوزير المالكي على أهمية وجود تحرك جاد مع الشركاء في الرباعية الدولية بهدف خلق مسار سياسي ومبادرة سلام لحل الصراع، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



وأوضح الوزير المالكي عمليات الضم التدريجي التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية عبر الاستيطان وانتهاكات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، وبالأخص الهجوم الاستيطاني الهمجي على الفلسطينيين في مسافر يطا يوم أمس، من رشق للمواطنين العزل بالحجارة ومحاولات طعن، والذي أسفر عنه عشرات الإصابات والأضرار الجسيمة.



وأشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ودور بلجيكا المهم في عملية السلام، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وأكد على ضرورة عقد المشاورات السياسية بين البلدين في كانون الأول الجاري.



وبدوره، أكد السفير ويلدفريد فيفر على دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي. كما عبر عن رفضه لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.



وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي للسفير ويلدفريد فيفر التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه.



رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد رئيس ممثلية مملكة بلجيكا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ويلدفريد فيفر.في بداية اللقاء، رحب الوزير المالكي بالسفير فيفر، معرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية المميزة في مختلف المجالات بين البلدين، وموقف مملكة بلجيكا الداعم والواضح تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في تحقيق حل الدولتين، مطالباً الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبقية الدول الاوروبية ممارسة الضغط الكافي على اسرائيل لتسمح بعقد الانتخابات الفلسطينية في كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، مجددا تصميم القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات بكافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.أشار الوزير المالكي إلى كلمة سيادة الرئيس محمود عباس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شدد فيها على ضرورة عقد مؤتمر دولي لدفع جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.