شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تعلن إحصائية حركة المعابر التجارية خلال الأسبوع الماضي

الاقتصاد بغزة تعلن إحصائية حركة المعابر التجارية خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريراً حول حركة سير المعابر التجارية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، انه تم خلال الأسبوع الماضي ادخال 1467 شاحنة محملة بالبضائع لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم التجاري، وتم تصدير 44 شاحنة من قطاع غزة.

وبين التقرير ان عدد الشاحنات الواردة عبر معبر رفح التجاري بلغ 262 شاحنة، وتصدير 35 شاحنة بمحملة بــ 1148 طن خردة عبر معبر رفح البري.

وأشار التقرير الي ان عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 3 أيام وايام الاغلاق 4 أيام بسبب الأعياد اليهودية، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام والاغلاق 4 أيام.

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