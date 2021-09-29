مجدلاني: الوزارة تبذل جهودها لحفظ كرامة كبار السن انطلاقاً من الواجب الحقوقي



وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير التنمية الاجتماعية إلى محافظة طولكرم، استهلها بلقاء محافظ طولكرم اللواء أبو بكر، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة وعدداً من القضايا المتعلقة بالأسر المستفيدة من خدمات الوزارة والجمعيات العاملة في القطاع الاجتماعي.



وشدد وزير التنمية على ضرورة احترام كرامة كبار السن فهم ذاكرتنا الجماعية أمام محاولات الطمس والإقصاء والاجتثاث، وهم أصحاب الرواية الحقيقية، وأصل الحكاية، والحفاظ عليهم واجب أخلاقي واجتماعي وديني وحقوقي وانساني.



واستعرض الوزير أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار السن أبرزها الخدمات الايوائية عبر مركز بيت الاجداد التابع للوزارة والذي بلغ عدد نزلائه خلال العام 2020 نحو 80 نزيلاً ونزيلة اضافة لشراء الخدمة الايوائية والخدمات النهارية من الجمعيات العاملة في المجال لحوالي 100 من كبار السن وتقديم الأجهزة الطبية المساعدة والمساعدات النقدية والغذائية.



سبق ذلك جولة تفقد خلالها وزير التنمية عدداً من مشاريع التمكين الاقتصادي في المحافظة ، والتي منحتها الوزارة لأسر مستفيدة من خدماتها، حيث أسست سماح سكر بعد دراسة احتياجات وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية تنمية طولكرم "استديو تصوير" بات مصدر دخل لها وعدد من النساء العاملات في المشروع اضافة لمشروع زراعي استفاد منه فؤاد عاليه وعائلته حيث مكن المشروع العائلة مكنه من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



واطلع الوزير على سير المشاريع وأبرز المعيقات التي تواجهها ، حيث أكد اصحاب المشاريع سيرها بشكل جيد وان هناك حاجة للمزيد من الدعم ببعض المستلزمات التي تمكنهم من تطوير المشاريع وديمومتها وتحدثت صاحبة مشروع استديو سما سماح سكر قائلة " أنوي توسيع المشروع وتطويره ذلك بدعم وزارة التنمية التي منحتني المشروع وتابعت خطى عمله حتى بات مصدر دخل لي ولعدد من النساء الاخريات العاملات فيه." وكذلك تحدث صاحب المشروع الزراعي فؤاد عاليه قائلا " بعد ان تلقيت دعم وزارة التنمية تطور المشروع وأصبح يدر دخلاً اضافيا جعلني أحقق اكتفاءً ذاتياً."



وشكر عاليه وعائلته جهود وزير التنمية ومديرية تنمية طولكرم على متابعتهم الدائمة للمشروع وتوفير كل الاحتياجات التي طورت المشروع. خلال حديثه للعائلات أكد الوزير د. مجدلاني أن الوزارة ماضية بتمكين النساء ومختلف الفئات ودمجها بعجلة الانتاج اضافة لتقديم خدماتنا لكل الأسر الفقيرة والمهمشة وفقا لنظام إدارة الحالة، وتكثيف عمل المرشدين في الميدان لإعادة فحص وتدقيق البيانات الخاصة بالفقراء الجدد نتيجة آثار جائحة كوفيد 19 والتي طالت آثارها الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.



وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتجيتها التنموية لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة.





وخلال لقائه المحافظ أبو بكر تحدث الوزير د. مجدلاني قائلا " الوزارة حريصة على فتح أبواب الشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء لتوفير المساعدات لكافة الأسر المستفيدة، مشيداَ بجهود محافظة طولكرم ممثلة بالمحافظ أبو بكر، منوهاً إلى أن هذه الزيارة لمحافظة طولكرم تأتي ضمن استمرار جهود الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية للتواصل مع جميع المكونات لفتح حوار مشترك وصريح لتعزيز بنية النظام السياسي لبناء نظام حماية اجتماعية شامل للأسر المستفيدة.



وأضاف د. المجدلاني بأن الوزارة وفقاً لإستراتجية التنمية الجديدة تعمل على إنشاء المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي لدفع الأسر تجاه الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة. وأضاف الوزير المجدلاني: " الوزارة تبذل كل الجهود بالوقوف إلى جانب الجمعيات الخيرية التي تعمل بالمجال الاجتماعي من خلال توقيع اتفاقيات شراء الخدمة ، وذلك لأهمية دورها بمساندة جهود الحكومة، ومساعدة الأسر المستفيدة، مثنياً على الدور المحوري للجمعيات خلال جائحة كورونا.



بدوره أكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" بتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال والاستيطان ، وتأثيرات جائحة كورونا وغيرها من الظروف الصعبة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني.



وثمن المحافظ الدور المهم والحيوي الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية بالوقوف إلى جانب الفئات الفقيرة والمعوزة، عبر الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن خلال الشراكات مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة.



واختتم الوزير جولتهم بلقاء موظفي مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة مؤكدا على بذل المزيد من الجهود لخدمة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتهم مشدداً على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن.



ورافق الوزير خلال الزيارة الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للمديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد لشؤون الأسرة وادارة الحالة د. صباح الشرشير ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية رولا نزال ومدير مديرية تنمية طولكرم محمد سلمان ونائبه فواز حمزة ومدير مركز تأهيل الشبيبة والفتيات سبأ الحمدالله.























رام الله - دنيا الوطنزار وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر صباح اليوم كبار السن النزلاء في جمعية دار الكوثر لرعاية المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة الواقعة في بلدة عنبتا، ذلك للإطمئنان على أحوال المسنين الصحية والمعيشية.