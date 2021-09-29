الكشف عن اخر تطورات الحالة الصحية للضابط والجندي اللذين أصيبا في جنين

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تحسنا طرأ على حالة الضابط الإسرائيلي، فيما خرج الجندي الآخر من العناية المكثفة، بعد إصابتهما بجراح خطيرة في جنين الأحد الماضي.وذكر الموقع بأن حالة الضابط تحسنت للمرة الثانية في قسم العناية المركزة بمستشفى رامبام بحيفا.وحول حالة الجندي الآخر المصاب، أوضح أنه خرج من العناية المركزة واستعاد وعيه، وأقام له زملاءه في المستشفى ممرا ترحيبيا بعد تحسن حالته.وكان الضابط والجندي أصيبا بجراح خطيرة خلال اشتباك مسلح خلال حملة مداهمات في جنين وشمالي القدس بدعوى إحباط خلية تابعة لحماس تخطط لتنفيذ عمليات.