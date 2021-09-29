نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حوارة العسكري

وبات حاجز "حوارة" العسكري، مكاناً معروفاً لإذلال المواطنين الفلسطينيين، وامتهان كرامتهم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وكان يطلق على حاجز "حوارة"، "المعبر الذي لا يمر منه أحد إلا بالموت"، كنايةً عما يعانيه المواطنون من إذلال ومعاناة عند مرورهم، حتى أضحى واحداً من تلك الحواجز، التي تحاك فيها قصص من واقع الحياة الصعبة والمريرة.



ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.



وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.



كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان أثناء مرورهم على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن من المعتقلين الشابان عبد العزيز أبو الرب ومحمد لطفي أبو الرب، وتم اقتيادهما لداخل معتقل حوارة، فيما لم يعرف المعتقل الثالث، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ويشار إلى أن محمد لطفي أبو الرب من جنين، أسير محرر قضى 3 سنوات ونصف في الأسر سابقا.وحاجز حوارة العسكري هو عبارة عن نقطة تفتيش رئيسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند أحد مخارج نابلس الأربعة، ويقع في الجنوب من المدينة.