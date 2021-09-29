عربي

بعد توليه منصب وير الاعلام.. ماذا طلب جورج قرداحي من مصر؟

بعد توليه منصب وير الاعلام.. ماذا طلب جورج قرداحي من مصر؟
رام الله - دنيا الوطن
طلب جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر حسين زين، إعطاء تعليماته للمسؤولين في مصر ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي المصري نايل سات.

وأشاد الوزير قرداحي بالتعاون المشترك بين البلدين، وتمنى أن يقوم الوزير المصري بإعطاء تعليماته ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا في ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب النصف مليون دولار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأبدى الجانب المصري كل تجاوب، وأكد للوزير قرداحي أنه سيعطي تعليماته بهذا الشان.

وأوضحت وزارة الإعلام اللبنانية أن اللقاء شهد التشاور حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلام اللبناني والمصري وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور.

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