عاجل

  • (واللا): المبعوث الأمريكي هادي عمرو يصل إسرائيل الاثنين المقبل لمناقشة التوتر بالضفة وإجراءات تقوية السلطة

دولي

إيطاليا: وصول سفينة لإنقاذ المهاجرين تحمل 60 مهاجرا

إيطاليا: وصول سفينة لإنقاذ المهاجرين تحمل 60 مهاجرا
رام الله - دنيا الوطن
أنزلت سفينة إغاثة، اليوم الأربعاء، عشرات المهاجرين الأفارقة في بلدة ساحلية إيطالية، بعد أسبوع من إنقاذهم في البحر المتوسط قبالة ليبيا، حسبما أعلنت منظمة خيرية تشغل السفينة.

ورست "جيو بارينتس" وهي سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود في بلدة أوغوستا الساحلية مساء الثلاثاء بعد أن سمحت لها السلطات الإيطالية بإنزال ركابها، وكان على متنها 60 مهاجرا منهم 6 نساء وطفل عمره 7 أسابيع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال المهاجرون إنهم شعروا بالارتياح بعدما أعلنت باربرا ديك منسقة مشروع أطباء بلا حدود، أن إيطاليا سمحت للسفينة بالرسو، لكن البعض لا يزالون قلقين على مصيرهم.

وصعدت الدكتورة أندونلينا أنتونيو من وزارة الصحة الإيطالية إلى السفينة صباح الأربعاء للإشراف على إجراء اختبار كوفيد-19 سريع للمهاجرين والطاقم، حيث ثبت عدم إصابتهم جميعا.

ونزل المهاجرون في الميناء حيث حضرت الشرطة الإيطالية وممثلون عن الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقل أصغر المهاجرين والنساء للعزل 10 أيام في مركز بالميناء، بينما سيقضي الباقون فترة عزلهم على متن سفينة يشغلها الصليب الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين قد تم انتشالهم من زورقين منفصلين يوم 20 سبتمبر بعد يوم من بدء رحلتهم الخطيرة من بلدة الزاوية الساحلية في ليبيا.

وكانت تلك ثالث مهمة إنقاذ للسفينة "جيو بارينتس" هذا العام، وإجمالا نقلت 792 مهاجرا منهم 43 امرأة إلى أوغوستا منذ يونيو.

أخبار ذات صلة

&#34;طالبان&#34; تعلن إطلاق عملية ضد تنظيم الدولة في كابل وننكرهار

"طالبان" تعلن إطلاق عملية ضد تنظيم الدولة في كابل وننكرهار

باكستان: خمسة قتلى و20 جريحا بحادث اصطدام حافلة ركاب ومقطورة

باكستان: خمسة قتلى و20 جريحا بحادث اصطدام حافلة ركاب ومقطورة

ماذا علقت باريس على قرار تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت؟

ماذا علقت باريس على قرار تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت؟

شاهد: خمسة قتلى إسرائيليين و53 إصابة جراء انقلاب حافلة بالجليل

شاهد: خمسة قتلى إسرائيليين و53 إصابة جراء انقلاب حافلة بالجليل

لبيد يصل البحرين غداً الخميس لافتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة

لبيد يصل البحرين غداً الخميس لافتتاح السفارة الإسرائيلية بالمنامة

بوتين: علاقاتنا مع تركيا تتطور على نحو إيجابي

بوتين: علاقاتنا مع تركيا تتطور على نحو إيجابي

روسيا: تطعيم 5 ملايين شخص بالمكون الأول من لقاح ضد(كورونا)

روسيا: تطعيم 5 ملايين شخص بالمكون الأول من لقاح ضد(كورونا)

روسيا: اعتقال مدير شركة بارزة بتهمة الخيانة العظمى

روسيا: اعتقال مدير شركة بارزة بتهمة الخيانة العظمى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها بحادث سير وقع قبل ثلاثة شمال مدينة غزة

وفاة مواطنة متأثرة بجراحها بحادث سير وقع قبل ثلاثة شمال مدينة غزة

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لممثلية بلجيكا لدى فلسطين

&#34;الأشغال&#34; بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار

"الأشغال" بغزة: الأسبوع القادم ستبدأ أولى مراحل عملية الإعمار

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

رام الله: حكم بالاعتقال المؤقت 15 سنة لمدان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة

مركزية فتح تجتمع في رام الله وتناقش عدداً من القضايا الداخلية

مركزية فتح تجتمع في رام الله وتناقش عدداً من القضايا الداخلية

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

إدارة سجون الاحتلال تشرع بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية بحق الأسرى بمختلف المعتقلات

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

بتهمة القتل العمد.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدان

نادي الأسير: إدارة السجون ماضية بمحاولتها فرض إجراءات تمس الحياة التنظيمية للأسرى

نادي الأسير: إدارة السجون ماضية بمحاولتها فرض إجراءات تمس الحياة التنظيمية للأسرى

منوعات

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

شاهدي:صور من طفولة دنيا وإيمي سمير غانم

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

بعد نفي والدها.. حلا شيحة تنشر صورة لها بالحجاب

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: شذى حسون تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: والد حلا شيحة يصدم الجمهور بمفاجأة غير متوقعة عن حجابها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم إيناس الدغيدي وتنتقد تصرفها

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل &#34;الموت حرم سمير غانم من هذا العمل&#34;

شاهد: مخرج مصري يثير الجدل "الموت حرم سمير غانم من هذا العمل"

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: حفيدة عادل إمام تتعرض للانتقادات وتحذف فيديو تقليد جدّها

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: تامر حسني يشعل حفله على المسرح بعد قيامه بهذه الخطوة

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصيحة مثيرة للجدل لطالب طبّ استعان بها

عربي

بعد إعادة فتحه مع سوريا.. الأردن توضح مجموعة إجراءات حول معبر جابر

بعد إعادة فتحه مع سوريا.. الأردن توضح مجموعة إجراءات حول معبر جابر

المغرب: قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات غير مبرر

المغرب: قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات غير مبرر

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل

شاهد: مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقاً لحلم نزيل