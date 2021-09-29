ممثل أمريكا بالأمم المتحدة: ساهمنا بـ300 مليون دولار لـ(أونروا) ويجب استمرار فتح المعابر





وفي السياق ذاته، قال: "نحن بحاجة لمزيد من المياه في غزة، ونتمنى وضع أنابيب المياه لضمان إعادة تأهيل شبكات المياه في غزة".



وقال ممثل أمريكا بالأمم المتحدة خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمتابعة تنفيذ قرار (2334) بشأن الاستيطان، اليوم الأربعاء: "إن الولايات المتحدة ساهمت بـ300 مليون دولار للأونروا، داعيا للمساعدة في معالجة العجز للأونروا التي تقدم فرص تعليم لأكثر من 500 ألف طفل في المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي السياق، دعا ممثل الولايات المتحدة، إلى الوصول لغزة بشكل مستدام ودون عراقيل، وأن المعابر يجب أن تبقى مفتوحة للعبور التجاري ونقل المساعدات الإنسانية وضمان المواد المطلوبة لجهود التعافي وإعادة الإعمار.